Il sindaco Sguazzi: vicini ai familiari

Sono due gli avvocati

che rappresentano

la famiglia Conzadori

nell’investimento

con esito fatale

della figlia di 34 anni.

E non sono escluse nuove azioni legali. Lo schianto è avvenuto al passaggio

a livello di Maleo il 15 agosto 2020. A rappresentare la sorella di Elisa e il fidanzato

c’è l’avvocato Fabio Sbravati: "Non mi sento di commentare, perché abbiamo ricevuto

solo ieri pomeriggio (mercoledì per chi legge ndr) il provvedimento

e va analizzato.

Ma chiaramente non possiamo condividerne

il contenuto, valuteremo e poi determineremo". Ilaria Ceriali, avvocato della famiglia Conzadori, ha invece preferito non rilasciare dichiarazioni. Intanto arriva

un pensiero dal sindaco di Maleo Dante Sguazzi che, con il collega

di Pizzighettone Luigi Bernocchi, fin dall’inizio ha tenuto interlocuzioni con RfI e istituzioni per arrivare all’eliminazione dei passaggi a livello locali, prevista a breve,

e per auspicare giustizia: "Sono profondamente indignato per l’epilogo della vicenda che ha coinvolto Elisa Conzadori e che non rende giustizia alla povera vittima. Rivolgo un pensiero particolare ai familiari

e mi unisco al loro dolore e sgomento. Come rappresentante del mio territorio esigo che venga rivolta la massima attenzione sulla sicurezza di tutti i cittadini".

P.A.