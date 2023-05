Il Pd: degrado al cimitero Giunta inerte

Il cimitero di Codogno è accessibile, ma, forse, non sicuro per coloro che lo frequentano giornalmente per andare a far visita ai propri cari. Lo fanno intendere gli uffici comunali rispondendo ad una domanda specifica del consigliere comunale di minoranza Giovanni Barbaglio(Pd). "È sicuro il cimitero - si chiede Barbaglio con preoccupazione -? Senza approfondimenti tecnici non è possibile dirlo, come mi è stato riferito, ma intanto che facciamo? Aspettiamo che succeda qualcosa di più grave? Siamo sicuri che non cederanno ancora di più i tetti e i cornicioni ammalorati? I tempi con cui si sta muovendo la politica sono lentissimi, inaccettabili e incompatibili con il decoro e la sicurezza dei cittadini". Poi il capogruppo Pd in consiglio punta il dito contro la "maggioranza politica di Codogno che è talmente orientata verso gli eventi del comune europeo dello sport da dimenticarsi che, oltre a quello, esiste anche una città di cui occuparsi". La conseguenza è che "il primo sfalcio del verde arriva a fine maggio e che il cimitero monumentale è abbandonato a se stesso". Secondo le previsioni di Barbaglio le condizioni di degrado non saranno risolte a breve "dal momento che in bilancio non sono state stanziate risorse sufficienti". Ed invece, secondo l’esponente di opposizione, per il camposanto "dovrebbe essere garantito il decoro assoluto per garantire la dignità ai nostri cari", ma purtroppo "è pieno di erbacce ed in alcuni punti è desolante, i pezzi di cornicione segnalati alcune settimane fa sono ancora lì, dove sono caduti. Il decoro tanto sbandierato dalla politica è una chimera. Ma il problema maggiore è la sicurezza: i tetti del primo campo, qualche settimana fa incurvati, oggi hanno ceduto in alcuni punti, lasciando tegole malferme".

M.B.