Il musical “La bella e la bestia“ all’auditorium Zalli. Parte del ricavato a favore della coop “Il Mosaico“

L’auditorium Tiziano Zalli di Lodi, in via Polenghi Lombardo, spalanca le porte alla solidarietà. Il 12 aprile l’associazione Controcorrente sarà in scena col musical “La bella e la bestia“, adatto a tutte le età pregno di significati, come la necessità di guardare oltre le apparenze, lasciando vincere l’amore.

Lo spettacolo inizia alle 20.30, l’ingresso costa 15 euro per gli adulti e 8 euro per gli under 12 e i biglietti sono già disponibili, dopo il sold out al palazzetto dello sport di San Martino in Strada, contattando il numero 3470006922.

Parte del ricavato sarà infatti destinato all’acquisto di un furgone a nove posti che permetterà di trasportare ragazzi frequentanti i centri diurni, le comunità alloggio e gli appartamenti di housing sociale della cooperativa “Il Mosaico“. Un mezzo attrezzato per permettere viaggi agevoli a chi ha bisogno.

P.A.