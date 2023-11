Il livello dell’Adda è calato di oltre un metro e mezzo: "Teniamo comunque le paratie per precauzione"

Resterenno molto probabilmente sino alla fine della settimana le paratie sistemate dalla protezione civile per proteggere la città dall’Adda in piena. Nei giorni scorsi il fiume era arrivato a sfiorare i 190 centimetri sullo zero idrometrico, mentre ieri l’altezza dell’acqua si attestava attorno ai 16-20 centimetri sullo zero idrometrico. Ma la prevenzione non è mai troppa, come afferma Alberto Panzera, responsabile delle tute gialle di Lodi. "Lasceremo le paratie fino a quando siamo sicuri – dice –. Per ora le teniamo per precauzione, tanto per il momento la loro presenza non crea problemi. Monitoreremo le loro condizioni in settimana e poi ci confronteremo e decideremo il giorno per toglierle. Inizieremo da quelle lungo l’Adda e poi da quelle del parco Isolabella perché lì è una zona più a rischio e anche più delicata in quanto vicino a ospedale e parcheggio". Lu.Pa.