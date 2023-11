Il carcere della Cagnola avrà una direttrice

Finisce il tempo delle reggenze provvisorie per il carcere di Lodi. Entro il 20 novembre il carcere di Lodi avrà un nuovo direttore titolare. E sarà una donna, la dottoressa Anna Laura Confuorto. "La dottoressa – commentano Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e il deputato lodigiano Fabio Raimondo – è tra i 57 nuovi dirigenti penitenziari assunti, per garantire ad ogni istituto penitenziario un direttore titolare ed archiviare definitivamente la infausta stagione dei direttori ad interim, che ha incrinato la catena del comando, con risvolti negativi per la sicurezza". Per i due politici si tratta di una vittoria del Governo Meloni. "Alla dottoressa Anna Laura Confuorto – aggiunge Raimondo – formulo le mie congratulazioni e un augurio, affinché svolga il suo dovere nel migliore dei modi, garantendo sicurezza e legalità nell’Istituto di Lodi, collaborando strettamente con il locale corpo di Polizia Penitenziaria".

