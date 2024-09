Il buon cibo in vetrina. Showcooking e assaggi. Le Forme del gusto fanno ancora centro

Il festival dell’eccellenza dell’agroalimentare è in pieno svolgimento, così come piena è stata ieri piazza Vittoria tra espositori e visitatori. La 12esima edizione della rassegna “Le Forme del Gusto” ha infatti attirato numerosi acquirenti alla mostra mercato in piazza, interessati a salami, formaggi, funghi, vini e dolci del territorio, con quest’anno l’aggiunta di due stand non italiani, con le specialità di Costanza e di Fontainebleau, città (tedesca la prima e francese la seconda) gemellate con Lodi. Cibo da mangiare e da pensare, questo il motto di questa edizione del festival, tema sui cui poi si sono concentrati molti degli eventi proposti nella tendostruttura al centro della piazza. Molto partecipato è stato ieri lo showcooking “Le Nuove forme della cucina a chilometro 30“, tenuto da Alessandro Proietti Refrigeri, chef del ristorante La Coldana di Lodi, che lo scorso novembre ha vinto una stella Michelin. Mentre i cuochi hanno cucinato cannoncini al grana, distribuiti poi al pubblico, si è discusso dell’impegno che sta dietro ad un ristorante stellato "non è solo di cucina, ma anche di accoglienza, cura nella sala, servizio, con costi importanti e altissima professionalità" ha spiegato lo chef, rispondendo alle domande di Mauro Parazzi, ideatore e organizzatore del festival, "il prezzo sì, non si tratta di ristoranti economici, ma nel nostro caso siamo tra i 10 ristoranti stellati con un prezzo più basso, questo proprio per il nostro impegno di essere a chilometro 30, quindi andiamo a ricercare il prodotto magari in quella macelleria di fiducia vicina".

Di spreco ha parlato il professor Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market: "Comportarsi in modo più consapevole è un modo per risparmiare risorse. Studi hanno fatto notare che siano le classi medio basse a sprecare di più, è interessante". Alle 18.30 poi è stato ospite Pietro Catzola, cuoco del Presidente della Repubblica, che ha presentato il suo libro. Oggi invece, ultimo giorno del festival, altri grandi appuntamenti come alle 11.30 con le Forme della cucina di Antonella, con la chef Antonella Ricci, volto importante dell’alta cucina italiana. Poi alle 17.15 l’attesa gara di taglio della Raspadura lodigiana presentata dalla giornalista e conduttrice televisiva Monica Bertini.