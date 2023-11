Il buio anticipato aiuta i ladri. Case razziate, via i preziosi

Nuova raffica di razzie nel Basso Lodigiano, è caccia all’uomo. I ladri, complice anche l’oscurità anticipata dall’ora legale, hanno di nuovo messo nel mirino le abitazioni private del territorio. E sui vari colpi indagano sempre i carabinieri della compagnia di Codogno. Lunedì, verso 18.30, gli ignoti sono entrati in azione a Retegno, frazione di Fombio, in via Mattei. Un grande spavento per una donna che, rincasando, si è trovata davanti un ladro che fuggiva con i suoi averi. Per fortuna però il malvivente è stato disturbato e il danno parrebbe contenuto. Nel pomeriggio c’era stato un furto in abitazione anche a San Rocco al Porto, in via Dante Alighieri, in assenza dei proprietari. Era un appartamento al primo piano, gli intrusi si sono fatti largo forzando una finestra e arrampicandosi sul pluviale, per poi portare via pochi preziosi. Colpo fotocopia anche a Santo Stefano Lodigiano, in via don Sturzo. I ladri in questo caso hanno agito i un un appartamento al terzo piano, forzando ancora una finestra e arrampicandosi dall’esterno. Inoltre una ulteriore incursione è stata scoperta ieri mattina in via Montale a Codogno avvenuta in assenza dei proprietari. Sempre forzando una finestra. Rubati monili e contanti per qualche centinaio di euro.

Statisticamente, tra novembre e dicembre, il numero del blitz da parte dei soliti ignoti sale vertiginosamente. I furti non si contano più e i ladri sono scatenati. Nei giorni scorsi, infatti, le denunce in questo senso sono state diverse. Tra il tardo pomeriggio e la serata di venerdì, ad esempio, i ladri avevno agito a Codogno e Casalpusterlengo, prendendo di mira un’abitazione che si affaccia su via Girolamo Ugoni: dopo aver forzato un’apertura, eranoo riusciti a frugare dappertutto e rubare oggetti di valore. Colpo anche in via Borsa, al quartiere Villaggio San Biagio: anche in questo caso, i soliti ignoti avevano forzato un infisso e razziato un immobile privato. Solo alcuni giorni prima, i malviventi avevano colpito nella zona tra Bertonico e Secugnago, prendendo di mira anche una trattoria. La guardia resta alta, soprattutto per evitare danni e spaventi, oltre che per contribuire a segnalare, alle forze dell’ordine, eventuali avvistamenti sospetti.