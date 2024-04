I ragazzi riflettono sulla giornata “Stem”. Ancora troppe ragazze lontane da questo mondo

"Mi sono iscritta al Liceo Scientifico “Copernico” di Pavia. La giornata STEM mi è piaciuta molto e mi piacerebbe poter svolgere altri incontri con diversi scienziati che ci parlano delle loro attività" – commenta Alice – "la speranza, in futuro, è quella di poter indossare i loro panni e avere la stessa passione verso la conoscenza e la divulgazione scientifica, con l’obiettivo di modificare la realtà e incidere nel mondo". Anche Sofia, iscritta al Liceo Scientifico “Taramelli” di Pavia, condivide quanto detto dalla compagna. "Nella realtà, non so che effetto abbia avuto l’incontro del Prof. Montagna per i miei compagni che non intendono intraprendere un percorso scientifico, ma personalmente l’ho trovato molto stimolante – aggiunge – sono sicura che la mia curiosità, verso il mondo delle STEM, crescerà in modo esponenziale e credo che questo sia il primo passo di un lungo percorso, verso un finale che ripagherà tutti gli sforzi messi in atto".

Dichiarazioni importanti se si considera che, nonostante i numerosi e notevoli progressi degli ultimi anni, le donne faticano – purtroppo – a trovare il loro spazio nelle discipline STEM. A tal fine, Regione Lombardia ha attivato diverse campagne di sensibilizzazione con lo scopo di permettere alle ragazze di contribuire in modo significativo nello sviluppo della scienza.