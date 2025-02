I bambini lo chiudono fuori casa. Papà deve chiamare i pompieri

Corsa dei vigili del fuoco in via Castellazzo, dove al piano terra di un piccolo caseggiato un papà era sul pianerottolo impossibilitato a tornare nel suo appartamento perché era stato chiuso fuori dai figli di un anno e due anni e mezzo. L’uomo era uscito a portare la spazzatura e, fatti pochi passi, aveva sentito che la porta di casa, dietro di lui, si era richiusa. Forse i due bambini, nel tentativo di raggiungerlo, si sono appoggiati alla porta richiudendola. In quel momento il papà si è reso conto, in rapida sequenza, che la serratura era a scatto, di non avere con sé le chiavi e di non avere il cellulare. In un primo momento ha cercato di farsi aprire la porta dal bimbo più grande, che ci ha provato, senza riuscire. Poi, quando si è reso conto che non c’era nulla da fare, si è deciso a chiamare i vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati e hanno visto che dalle finestre era impossibile passare perché c’erano le grate. Non è rimasto altro da fare che forzare la porta d’ingresso per aprirla. Pochi minuti di lavoro ed ecco la porta spalancarsi con dietro i due piccoli, più incuriositi che spaventati.