Guidava senza avere la patente. Multa, denuncia e confisca

CASALPUSTERLENGO (Lodi)Circola su un’auto sequestrata senza aver mai conseguito la patente ma viene scoperto, il mezzo finisce confiscato. È stata la polizia locale di Casalpusterlengo, al comando di Laura Chiesa, a scoprire un 48enne senegalese, residente nel Cremonese, che circolava tra Zorlesco e Casalpusterlengo, senza aver mai conseguito la patente. È bastato identificarlo per scoprire che l’uomo era stato già fermato e sanzionato alcune settimane prima nel Milanese. Nell’occasione la sua auto era stata sottoposta a sequestro amministrativo ma, nonostante tutto, la polizia locale lo ha scoperto alla guida anche a Casalpusterlengo. Per l’uomo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per recidiva senza patente nel biennio. Controllando la vettura, inoltre, gli agenti hanno accertato fosse sprovvista di revisione. Oltre alla sanzione per oltre 2mila euro, di conseguenza, e alla denuncia penale, per il senegalese è così scattata la confisca del veicolo. "Proseguiremo senza sosta queste attività di controllo – promette il sindaco Elia Delmiglio –. I soggetti che guidano senza patente sono un pericolo per la circolazione. E chi sbaglia, qui, paga!".P.A.