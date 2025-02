"Guasti quotidiani e poche corse". I pendolari: troppi disagi, aiutateci

CASALPUSTERLENGO (Lodi)

"Sicurezza, vuoti da colmare nella frequenza dei treni, infrastruttura sovraccarica e molto usurata, con guasti giornalieri locali che bloccano tutta la linea per mancanza di deviatoi". Sono le problematiche, messe sul tavolo del Comune di Casalpusterlengo, del Comitato pendolari del Lodigiano e sud Milano. Nella città della Bassa, i referenti di stazione, per il Comitato, all’interno della Commissione comunale trasporti, sono Mattia Ghirardelli e Francesca Addamonte. Gli attivisti hanno incontrato, per scambiare informazioni e ricevere consigli, Alfredo Ferrari, ex assessore comunale ai Trasporti e persona caratterrizzata sempre da un forte impegno civico. "È sempre disponibile a impegnarsi per far arrivare, tramite l’ente locale, le nostre istanze a chi di dovere" ribadiscono e precisano dal Comitato. I viaggiatori sono sulle barricate perché, oltre a dover subire i disagi, non vengono neanche più risarciti con il bonus regionale automatico del 30%. Una magra consolazione che però alleggeriva una situazione molto pesante da affrontare quotidianamente. "A Casalpusterlengo il sindaco Elia Delmiglio è sempre molto attento alle nostre segnalazioni e quindi speriamo che, anche per tramite di chi governa la città, si possa arrivare a qualche soluzione – proseguono i pendolari, soddisfatti per l’ascolto ricevuto –. Siamo quasi al termine di un percorso lungo diciotto mesi, che ha visto il Comitato portare all’attenzione delle amministrazioni locali, che gravitano sulla linea ferroviaria Milano-Piacenza, le quotidiane carenze del servizio ferroviario".

"E al momento – aggiungono – tutte le mozioni hanno avuto l’approvazione unanime dei consigli comunali, segno che le problematiche sono reali, oltre che tutte documentate e pressanti e che si lavora insieme, nel tentativo di arrivare a soluzioni. L’impegno dell’amministrazione di Casalpusterlengo, quindi, adesso, è stato di proporre le nostre istanze alla commissione Trasporti del Comune, per poi portare un ordine del giorno sul trasporto ferroviario in Consiglio comunale, con l’obiettivo di coinvolgere, infine, anche la Provincia di Lodi". "Agendo dall’alto, forse, riusciremo ad ottenere migliori condizioni del servizio che, oggi, purtroppo, sono ancora lontane" concludono.