Grilli si candida per la fascia tricolore

Emilio Grilli (nella foto) è il candidato sindaco a Cervignano della lista civica “Cervignano DOC“. "Dopo un decennio di esperienza in Consiglio comunale, con la nostra lista vogliamo trasformare l’esperienza accumulata in azione concreta" chiarisce Grilli stesso, 70 anni, residente a Cervignano da 37, pensionato. Dopo l’esperienza come Capitano di Lungo Corso ha operato nella Direzione Trasporti Marittimi di Eni e, poi, in una Società di Navigazione Genovese, dove ha ricoperto, in entrambi i casi, il ruolo di amministratore dei sistemi informatici ed esperto procedure. "Vanto capacità di leadership da abbinare a una solida esperienza nella risoluzione di problemi – chiarisce –. Il nostro obiettivo è rivoluzionare l’amministrazione di Cervignano, rendendola più partecipativa, trasparente e indipendente da legami politici. La nostra lista civica si impegna a mantenere un dialogo aperto e democratico con la comunità, promuovendo una politica dal basso".

Il programma si concentra su sette temi principali: miglioramento dei metodi di amministrazione con maggiore partecipazione cittadina; promozione di ambiente e sostenibilità con l’obiettivo di ridurre la Tari; rafforzamento della coesione sociale e dei servizi alle persone; potenziamento dell’offerta culturale e ricreativa; supporto a sport e tempo libero; efficientamento delle infrastrutture comunali; adesione all’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi, per condividere esperienze e progetti vantaggiosi. In lista "giovani e professionisti esperti". P.A.