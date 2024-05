Grigliate nel Parco del Serio: "Esigiamo ordine e pulizia"

Vandali e maleducati nella zona del Parco del Serio retrostante il locale d’intrattenimento Zanzibar, dove c’è una palestra all’aperto e un ampio spazio per picnic in prossimità del fiume, molto utilizzato e troppo spesso lasciato in condizioni pietose.

In più qualcuno ha cominciato a fare grigliate fuori orario e fuori dagli spazi consentiti, con il risultato di devastare ulteriormente la zona che di settimana in settimana appare sempre più sporca e bruciata. "Chiediamo la collaborazione delle forze dell’ordine – dice Basilio Monaci, preoccupato presidente del Parco del Serio – perché di questo passo i danni all’ambiente diventeranno irrimediabili. Com’è possibile che qui non si osservi alcuna regola? Siamo al corrente che nel fine settimana il posto è preso d’assalto da decine e decine di persone, in gran parte straniere, ma pretendiamo che questa gente lasci il posto in ordine e pulito. Abbiamo intenzione di installare telecamere, ma sarebbe bello che le forze dell’ordine controllassero con maggior frequenza la zona che, ricordiamo, è patrimonio di tutti e non solo dei maleducati. Mettiamoci rimedio".

Un appello che si spera non resti inascoltato perché l’abitudine di accendere fuochi diventa anche pericola in estate, in una zona ricca di alberi e arbusti facilmente infiammabili.

P.G.R.