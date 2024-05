Tempesta nel Lodigiano, grandine e forte vento: raffica di allagamenti a Cavenago d'Adda

Lodi, 23 maggio 2024 – Violenta tempesta si abbatte sul Lodigiano, raffica di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. Dopo il forte evento atmosferico, avvenuto nella prima serata del 22 maggio 2024 e che si è abbattuto in diverse zone del Lodigiano, con pioggia intensa, forti raffiche di vento e una abbondante grandinata, le richieste di aiuto, alle squadre di emergenza, sono state numerose.

In poche ore, nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2024, le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano, hanno fatto la spola, in diverse abitazioni private di Cavenago D'Adda. Alcuni locali si sono infatti allagati perché non hanno retto alla "bomba" d'acqua. In particolare ci sono stati sette interventi. Si sono concentrati tra le 19:30 del 22 maggio 2024 e le 21.

Si tratta di prosciugamenti o danni d'acqua segnalati a Cavenago d'Adda in via Roma, in via Santuario e via De Gasperi. In paese, la mattina del 23 maggio 2024, a terra, erano ancora ben visibili i cumuli di grandine a lato delle strade.