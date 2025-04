Gli scatti d’autore sulla rotta balcanica. In cambio di coperte

In mostra “Racconti dalla piazza del mondo“ di Luca Greco, da giovedì con inaugurazione alle 18 al 3 maggio, in via Carducci 44. Un percorso per immagini che racconta volti, storie e speranze dei ragazzi che, sulla rotta balcanica, raggiungono Trieste in cerca di un futuro possibile. La mostra approda a Codogno con un significato speciale: vuole infatti essere occasione di riflessione e sensibilizzazione per tutta la comunità ma anche un ringraziamento a Filorosso (nella foto), che raccolse cento coperte a favore di questi ragazzi.