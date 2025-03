Gli alunni del Volta imparano i segreti della revisione

Circa 90 studenti delle classi terze e quarte dell’istituto Volta di Lodi hanno avviato ieri il progetto “Safe Secure Sustainable” promosso dalla società “Dekra” specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura. Il programma prevede un ciclo strutturato di incontri formativi, finalizzati ad approfondire temi quali la sicurezza stradale, le procedure tecniche del controllo di revisione e il ruolo professionale del revisore. Ieri mattina si è svolto il primo incontro e sono stati trattati argomenti come le caratteristiche tecniche del veicolo, la mappatura elettronica del motore, il funzionamento e l’importanza dei sistemi avanzati di assistenza alla guida. Seguirà un modulo pratico, in tre incontri nel centro di revisione Dekra di Lodi il 3, 9 e 10 aprile, in cui gli studenti potranno osservare da vicino le varie fasi del processo di revisione dei veicoli. Al termine, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato.