Gli 80 anni della Grignani. Incontri sul ring all’aperto

Grignani Boxe, 80 anni di pugni e passione: piazza della Vittoria è pronta a diventare un’arena sotto le stelle. Questa sera, a partire dalle 20:15, la piazza nel cuore della città sarà teatro di un evento all’insegna dello sport, della storia e della passione, riconosciuto dalla Federazione pugilistica italiana e dal Coni. Il centro di Lodi si trasformerà in un ring a cielo aperto per celebrare gli 80 anni dell’Associazione Rosolino Grignani Boxe, una delle realtà sportive più longeve e radicate del Lodigiano, la cui storia è stata racchiusa in un libro da presentare proprio durante l’evento. Un appuntamento, intitolato Ottantesimo Round, che aprirà la rassegna estiva “Lodi al Sole“, con il patrocinio del Comune: 12 incontri di pugilato olimpico, con atleti di talento pronti a onorare il passato e il presente di un’associazione che, fin dal 1945, ha fatto della disciplina e dell’impegno sociale i suoi tratti distintivi. "Sarà un’occasione memorabile, per chi ama la boxe e per chi ama Lodi – ha detto Paolo Vignoli, presidente di Grignani Boxe –. Vogliamo portare in piazza i principi che ci guidano da 80 anni: disciplina, rispetto, passione e inclusione".

Paola Arensi