Il lungo fine settimana del Tittoni. Da Ivan Graziani al Festivalbar. Tributo benefico a Rino Gaetano

Una serata col figlio nel nome del padre, per raccontare in modo potente, intimo e travolgente al tempo stesso, l’arte e l’eredità musicale di uno dei più grandi cantautori italiani, capace di fondere con risultati altissimi la musica d’autore e il rock.

E poi le canzoni di Rino Gaetano rilette in chiave reggae con uno scopo benefico e un tuffo all’indietro nelle atmosfere degli anni ‘90. Il Parco Tittoni si accende di note per un fine settimana carico di emozioni. Al festival desiano farà tappa venerdì alle 21 il tour di Filippo Graziani dal titolo “Ottanta. Buon compleanno Ivan“, uno spettacolo che celebra quello che sarebbe stato l’80esimo compleanno di Ivan Graziani. Il figlio Filippo, tra i cantautori più promettenti della sua generazione, porterà sul palco brianzolo uno sguardo personale sull’universo creativo del padre, grazie al talento alla chitarra e a una voce che a tratti sembra reincarnare quella del genitore. Riproporrà i brani più amati di Ivan Graziani accanto ad altri meno noti, ma scelti con cura da Filippo tra quelli a lui più cari, per illuminare anche angoli nascosti della personalità di un artista che ha cambiato in modo significativo l’approccio alla canzone d’autore e al rock in Italia. Filippo non si limiterà a interpretare i pezzi del padre, ma li rinnoverà con il suo stile. Biglietti d’ingresso 25 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket. Sabato invece si festeggerà l’arrivo dell’estate riportando in vita le atmosfere del Festivalbar e dei tormentoni, con un party a tema in cui riascoltare e ballare tutte le canzoni più famose degli anni Novanta: dalle 21 in avanti ci si potrà scatenare con l’evento “Party ‘90 - Summer is magic“, immergendosi in dj-set con tutte le hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005 mixate dal vivo, assieme alle sigle dei cartoon più amati di quell’epoca. Biglietto d’ingresso 12 euro. Domenica, infine, doppio appuntamento: alle 18.30 ci sarà il “Parco Tittoni Family Show“ con Superzero, mago e intrattenitore comico capace di trasformare ogni magia in una risata. Ingresso libero. Alle 21.30 l’evento benefico “Desio in Musica per Carlo“, che proporrà un Omaggio a Rino Gaetano con i Vino Raro: la band ripercorrerà i brani più belli del cantautore, riarrangiati con sonorità reggae. Biglietto d’ingresso 10 euro, con il ricavato devoluto in beneficenza a sostegno della Fondazione Bianca Garavaglia, impegnata nella ricerca e nella cura dei tumori pediatrici e infantili.