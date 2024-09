Giro di vite sull’uso dei monopattini. Dodici sanzioni nelle sere d’estate

Giro di vite della Polizia locale sui monopattini a Casalpusterlengo, scattano 12 sanzioni per 500 euro totali. Continua il pugno di ferro contro chi non rispetta le regole utilizzando mezzi elettrici. I verbali sono stati consegnati, ad altrettanti conducenti, durante l’estate. E gli accertamenti, eseguiti anche in orario serale, hanno riguardato in particolare la strada Mantovana ed il centro storico. Dodici i casi sanzionati: in due casi i conducenti, minorenni, circolavano senza indossare il casco protettivo; in sei casi i conducenti trasportavano un passeggero; in tre casi i conducenti circolavano in senso vietato; in un caso il conducente circolava senza luci. Il sindaco Elia Delmiglio e l’assessore alla Sicurezza Sandro Caraffini, commentano:"Non si devono sottovalutare i potenziali pericoli alla sicurezza stradale derivanti dalla circolazione dei monopattini".P.A.