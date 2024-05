Gara tra Collegi, all’ultimo indovinello

Un tripudio di colori, stemmi, tamburi e bandiere in piazza Duomo: i due rinvii a causa del maltempo non hanno spento l’entusiasmo dei collegiali che hanno partecipato ieri alla quindicesima caccia al tesoro. Circa 500 studenti si sono concentrati davanti alla cattedrale per il via della manifestazione e il saluto da parte delle istituzioni. Ad affrontarsi a colpi di indovinelli e prove di abilità di cultura generale, di storia pavese e universitaria, sono stati i 16 collegi di Pavia: Giasone del Maino, Cairoli, Fraccaro, Volta, Nuovo, Valla, Borromeo, Ghislieri, Spallanzani, Santa Caterina, Castiglioni-Brugnatelli, Cardano, Golgi, Maria Ausiliatrice, Senatore e Griziotti. Qualcuno ha portato in gara la propria mascotte creata per l’occasione, il collegio Giasone del Maino la coppa vinta l’anno scorso con 117 punti e che ha dovuto rimettere in palio quest’anno accollandosi anche, come da tradizione, l’organizzazione della caccia al tesoro. Ma non tutti puntano alla vittoria, i collegi Senatore e Griziotti hanno un altro obiettivo, la nutria di legno, l’ambitissimo premio riservato all’ultimo classificato, una sorta di maglia nera.

Sedici le prove previste, una per ciascun collegio che richiedono dieci minuti ciascuna, e sei le tappe esterne nei collegi Spallanzani, Golgi, Nuovo, Volta, Griziotti e Maria Ausiliatrice, che si trovano fuori centro. Fino alle 21 i collegiali si sono dati battaglia per conquistare punti, poi gli organizzatori hanno stilato le graduatorie prima di dare il via alle premiazioni e alla festa in piazza Duomo. M.M.