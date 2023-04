Compiono furto con destrezza fingendo la foratura di un pneumatico: due denunce a Lodi

Lodi – Furto con destrezza ai danni di un uomo e indebito utilizzo delle sue carte di credito, due denunciati. Un uomo di 33 anni e il presunto complice di 48 anni sono stati identificati e denunciati a piede libero dalla squadra mobile di Lodi. Sono stati messi di fronte alle proprie responsabilità dopo un’accurata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi.

Sono quindi finiti nei guai due persone note alle forze dell’ordine, per precedenti di polizia e residenti a Reggio Emilia. Tutto è partito dalla denuncia di un uomo di 61 anni per un reato subito il 3 febbraio 2022 a Lodi. Qualcuno gli ha rubato il borsello, presente nell’abitacolo dell’auto e in cui conteneva gli effetti personali e la vittima si è quindi rivolta alla Questura lodigiana in cerca di aiuto. Il furto con destrezza è avvenuto, simulando la foratura di un pneumatico, nel parcheggio di via Savaré, riservato ai clienti del supermercato Lidl.

Dopo il colpo, i due uomini entrati in azione, hanno prelevato 2500 euro in contanti, dal bancomat del malcapitato derubato, allo sportello bancario di via San Bassiano, servizio del Banco Bpm. Indagini, banche dati, sistemi di videosorveglianza, nel tempo, hanno però portato gli inquirenti a una svolta e ora, dopo l’identificazione dei presunti autori della razzia, sono scattate le due denunce.

Dagli accertamenti della polizia è emerso che, dopo aver individuato la vittima, queste persone avrebbero finto la foratura di un pneumatico e il cambio dello stesso, per distrarla e poi riuscire a sottrarre il borsello indisturbati dall’abitacolo del malcapitato. La Procura ha anche autorizzato una perquisizione a casa del 33enne, riuscendo a trovare gli abiti presumibilmente indossati dallo stesso durante il furto.