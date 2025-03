Furti di borse a Lodi: denunciati cinque extracomunitari

Lodi, 20 marzo 2025 – Doppio furto a Lodi, nei guai cinque extracomunitari tra i quali due donne.

Svolta nelle indagini della squadra mobile della Questura di Lodi. Per il primo furto sono stati denunciati a piede libero un cittadino trentenne, di origine peruviana, ed un cittadino ventottenne, di origine cubana, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. Gli indagati risponderanno anche per indebito utilizzo di carte. La polizia indagava da febbraio 2025 su un colpo avvenuto al supermercato Famila di via Cavallotti a Lodi. Una signora che si trovava alla cassa quando le è stata arraffata la borsetta. All’interno, oltre agli effetti personali, erano custoditi sia il bancomat che 400 euro in banconote. Poco dopo, come accertato dalla polizia, la tessera è stata però purtroppo utilizzata da ignoti che hanno effettuato un prelievo di 2.000 euro e fatto compere, di importo minore, a San Giuliano Milanese. Gli interessati sono quindi stati incastrati dai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e da altri accertamenti. Da qui l’identificazione e la notifica, un mese e mezzo dopo, delle denunce.

Ma ci sono state anche altre tre denunce a piede libero, per un secondo furto, avvenuto sempre a Lodi. Sono finite nei guai due donne cubane, di 37 e 33 anni, e un uomo, 53enne, di origine peruviane. Sono accusati di aver compiuto un furto nella prima settimana di marzo 2025 alla gelateria “Casa del Gelato” di Lodi. Era stata rubata la borsa a una donna ultrasessantacinquenne, contenete un telefono, soldi in contanti e le carte Bancomat. Secondo la denunciante, avevano agito due sconosciute che, poco dopo, avrebbero raggiunto, all’esterno della gelateria, il complice, che le aspettava in auto, per poi dileguatasi insieme. Ma un cittadino ha assistito alla scena e fotografato la targa dell’auto, poi risultata essere un veicolo a noleggio e avviato le indagini.

La squadra mobile ha subito segnalato il mezzo alla polstrada che, poco dopo, lo ha controllato mentre i fuggiaschi procedevano in direzione Modena. Nel frattempo erano stati prelevati 500 euro dal bancomat. Da qui la seconda denuncia, oltre a quella di furto, per indebito di strumenti di pagamento.