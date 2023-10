Lodi, il campione Franco Baresi ospite d'onore della Scuola d’Arte Bergognone

Lodi, 12 ottobre 2023 – Franco Baresi tra gli artisti speciali di Lodi. Il campione è stato alla Scuola d’Arte Bergognone di Lodi, accolto, con grande entusiasmo, dai ragazzi disabili che la frequentano, operatori e volontari.

“E’ veramente una grande gioia constatare di persona questa realtà del territorio, dove persone speciali si sentono partecipi di un mondo che rifiuta il rapporto tra natura e l’essere umano” ha dichiarato il campione rossonero membro di Fondazione Milan, nonché vicepresidente onorario del club meneghino.

Dopo la visita alla mostra dedicata a Pablo Picasso nel Museo Folligeniali, Baresi si è soffermato ad elogiare le attività che la Bergognone offre attraverso i suoi vari corsi d’arte, in particolare sui messaggi espressivi che questi artisti trasmettono attraverso la passione per l’arte. "Sono loro i custodi di un’eredità che vuol dimostrare come l’arte possa superare confini e aprire porte a nuove espressioni di genialità" ha ribadito.

I Folligeniali, come vengono chiamati gli artisti, hanno voluto spiegare che la Bergognone si trova in un territorio straordinario, dove fin dai tempi di Leonardo Da Vinci, un’opera eccezionale era il formaggio che Franchino Gaffurio da Lodi donava allo stesso Leonardo, spiegando a Baresi il valore del formaggio lodigiano che, con i suoi elementi naturali, può operare benefici sulla salute umana.

A Baresi gli artisti hanno infine donato un cuore rossonero da loro realizzato, con il messaggio che l’energia dell’amore è l’origine della storia umana. Paola Arensi