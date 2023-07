Tragedia in autostrada, morto Francesco Capursi: appello per trovare la cagnolina scappata tra le macchine

Lodi – Al dolore immenso per la perdita di Francesco Capursi, il nonno 58enne di origine pugliese morto all’alba di sabato nell’incidente stradale nelle Marche, mentre viaggiava con la famiglia lodigiana alla volta della Puglia, si aggiungono la disperazione e l’apprensione per la fuga del cagnolino che era a bordo dell’auto e che ora non si trova più. Il piccolo chihuahua femmina, dopo l’impatto della vettura contro il guardrail all’altezza di Camerano (Ancona) lungo l’A14, si è liberato dalle lamiere, passando attraverso il finestrino e in quegli attimi concitati si è allontanato dal luogo dell’incidente mentre i proprietari attendevano i soccorsi: per il nonno che si trovava sul sedile anteriore lato passeggero non c’è stato nulla da fare, il nipotino di sette mesi è stato portato in ospedale in gravi condizioni, insieme alla madre al padre, che guidava il mezzo andato fuori strada. Tutti feriti ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

La cagnolina, evidentemente illesa ma sotto choc, è stato vista correre tra le auto sulla carreggiata. Tanti hanno provato a salvarla, forse qualcuno ci è riuscito e se ne sta prendendo cura. A chiunque possa avere informazioni è rivolto l’appello lanciato domenica mattina dalla Lav di Ancona che sta cercando di restituire l’animale domestico alla famiglia. “Abbiamo percorso tutto il tratto autostradale Ancona/Loreto/Ancona a 20 km orari per escludere che fosse morta nelle carreggiate e non abbiamo trovato nulla grazie a Dio. Abbiamo parlato con i responsabili dell'Autogrill e del benzinaio situati subito dopo l'incidente e lasciato i nostri recapiti”.

Di seguito i numeri di telefono da contattare per chi ha notizie della cagnolina: 3397013993-3475428083