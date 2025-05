Ruba misuratore di pressione. Denunciato

Lettighiere esterno all’ospedale ruba uno strumento, ma viene scoperto e denunciato. Il 29 aprile l’Azienda socio-sanitaria della provincia di Lodi ha sporto denuncia per il furto di uno sfigmomanometro (misuratore di pressione, ndr). Le indagini della squadra volante della Questura hanno portato a denunciare a piede libero un lettighiere esterno all’ospedale. Si tratta di un 28enne che, secondo l’accusa una volta accompagnato un paziente in un reparto, avrebbe notato lo strumento incustodito su un tavolino e ne sarebbe appropriato. Ad accorgersi della mancanza del prezioso oggetto è stata un’infermiera, che utilizzava correntemente il misuratore. La donna ha raccontato tutto agli operatori del posto di Polizia dell’ospedale, che hanno proceduto subito alla visione dei filmati delle telecamere interne, peraltro recentemente implementate, dopo i sopralluoghi effettuati da personale della Questura in raccordo con la direzione generale del presidio sanitario. Così è stato identificato il presunto autore del furto ed è scattata la denuncia.