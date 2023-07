Famiglia di Lodi si schianta sulla A14: morto nonno di 57 anni, grave il nipotino di 7 mesi

Un uomo di 58 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla A14 all’altezza di Camerano, in provincia di Ancona. La vittima viaggiava a bordo dell’auto con il figlio, la nuora e il nipotino di 7 mesi. Il bambino è rimasto ferito e anche mamma e papà sono stati portati all’ospedale Torrette di Ancona. Le condizioni sono gravi, ma non sembra che loro siano in pericolo di vita. La famiglia era di origine pugliese ma da anni risiedeva a Lodi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha sbandato all’improvviso e si è schiantata ad alta velocità contro il guard rail al chilometro 233, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto. Alla guida c’era il figlio della vittima, mentre sul sedile posteriore il piccolo e sua madre. In auto con la famiglia viaggiava anche un cagnolino, che è fuggito dalla finestra.

Non sono chiare, al momento, le cause dello sbandamento dell’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale della sottosezione di Porto San Giorgio e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Per tre ora, nel punto dell’incidente si è potuto circolare su una sola corsia e si sono registrati fino a tre chilometri di coda, in direzione Pescara.