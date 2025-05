Minoranze all’attacco:: "L’assessore si dimetta"

Le minoranze di centrodestra in Consiglio comunale a Lodi hanno chiesto ieri le dimissioni dell’assessore ai Lavori pubblici Luca Scotti accusato da loro di avere incarichi privati in contrasto con la sua funzione. "Sono 16 le pratiche e gli incarichi privati che hanno coinvolto in questi due anni e mezzo l’assessore ai Lavori pubblici – dice Elisa Gualteri, segretario cittadino di Fratelli D’Italia –. L’articolo 78, comma terzo del Tuel, dice che si vuole evitare che il professionista tragga vantaggi, nella sua attività professionale, dal mandato rivestito e vuole precludere che l’esercizio delle funzioni pubbliche sia sviato dall’interesse privato".

"Di fatto chiediamo - ha sottolineato il segretario cittadino di Forza Italia Marco Pavese - come primo passo, le dimissioni dell’assessore Scotti, dimissioni che, comunque, non andranno a sanare la situazione di illegalità che c’è stata fino a oggi. In alternativa, chiediamo che il sindaco gli tolga le deleghe".

"Ma comunque, poi, andremo a fondo alla questione - ha aggiunto Eugenio Cerri, segretario cittadino della Lega -: questa amministrazione è sorda e cieca nel voler non vedere quello che sta accadendo".