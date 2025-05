Sottopasso di via Borsa, lavori al via

"A breve partiranno i lavori di riqualificazione del sottopassaggio ferroviario di via Borsa, fin da ora posizioniamo i cartelli per segnalarne la chiusura imminente". Lo hanno fatto sapere, ieri, il sindaco di Codogno Francesco Passerini e l’assessore comunale ai Lavori pubblici Luigi Mori. La segnaletica, predisposta per informare residenti e fruitori del sottopassaggio che passa tra via Borsa e viale Trento, "riducendo quindi sorprese e disagi", è stata posizionata in serata e ne sarà messa altra anche oggi. "Indicativamente, la data di chiusura del sottopassaggio è il 3 giugno – informano –. Il 27 maggio la ditta, incaricata da Rete ferroviaria italiana, dopo la convenzione firmata col Comune, inizia la cantierizzazione, ma senza inibire il passaggio. Noi invece in quella data incontreremo il comitato San Biagio, per una diffusione dell’informativa ancora più capillare. Infine, dal 3 giugno, per tre mesi, si lavorerà alla riqualificazione, invitando i fruitori del passaggio a rispettare le regole e portare pazienza".

I lavori, secondo l’accordo quadro di Rfi, dureranno tre mesi e si cercherà quindi di finire entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Il passaggio è infatti utilizzato da molti studenti e famiglie. "Posizioneremo i cartelli informativi anche nelle scuole, all’altezza di incroci, semafori, bar, farmacie, edicole – promette il sindaco –. Nel frattempo stiamo ultimando la messa in sicurezza del passaggio di viale Duca D’Aosta che, parallelo al sottopassaggio di via Borsa, permetterà di arrivare in viale Trento, finché tutto sarà risolto".P.A.