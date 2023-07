Cremona, foto intime in rete e minacce di morte alla ex fidanzata: arrestato un 50enne

Cremona, 21 luglio 2023 – Gli hanno applicato un braccialetto elettronico e lo hanno messo agli arresti domiciliari con l’obbligo di vedere solo i suoi familiari e l’impossibilità di utilizzare computer e cellulare. Un cinquantaduenne molto arrabbiato per la fine della sua relazione con una 32enne si è vendicato mettendo in rete alcuni scatti intimi dell’ex fidanzata.

Di più, ha cominciato a perseguitarla, arrivando a minacciarla di morte. Poi, non contento, si è inserito in rete e ha chiesto agli amici di comunicargli se per caso l’avessero vista frequentare altri uomini. Oltre alla diffusione di tale materiale sessualmente esplicito si erano aggiunti messaggi estremamente offensivi e di body shaming, minacce di morte e altri numerosi messaggi con la descrizione di come l’uomo avrebbe rovinato e diffamato la ragazza, sia sul luogo di lavoro, con l’intento di farla licenziare, sia nell’ambito delle amicizie comuni.

La rabbia del cinquantenne non ha conosciuto limiti, e questa ultima richiesta ha dimostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, il livore e l’elevata pericolosità dell’ex fidanzato, che era intenzionato a perseguitare la donna anche nelle sue future frequentazioni, impedendole di proseguire una vita sociale serena, tanto che la donna è stata costretta a presentare denuncia, quando ha scoperto che cosa aveva ordito il suo ex e per mettere fine a mesi di persecuzione.

Una volta arrivata in questura, la ragazza ha raccontato le sue vicissitudini per filo e per segno, mettendole per iscritto in una dettagliata denuncia. A quel punto è quindi scattata l’operazione della polizia che ha effettuato una perquisitone presso l’abitazione dell’ex fidanzato.

Gli agenti hanno trovato e sequestrato uno smartphone e cinque stampe fotografiche che lo ritraevano con la parte offesa. Quanto trovato dagli agenti è stato riferito al giudice che ha comminato al 52enne gli arresti domiciliari e poi ha ordinato che gli fosse applicato un braccialetto elettronico.

All’ex fidanzato è stato imposto di non allontanarsi dall’abitazione, di non comunicare con persone diverse da quelle conviventi e di non utilizzare il computer o il telefono cellulare per accedere a Internet o alle piattaforme social.