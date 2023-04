Fondazione comunitaria, 17 le richieste di aiuti ai bandi

I bandi di Fondazione comunitaria provincia di Lodi rivolti ai giovani hanno avuto un boom di richieste di finanziamento. Sono 17 i progetti pervenuti, per un valore di 300mila euro. La Fondazione aveva messo a disposizione del bando 50mila euro, ma si dice "disponibile ad aumentare il budget iniziale per sostenere il mondo dei giovani del Lodigiano con un fermento di proposte e progetti", commenta il presidente Mauro Parazzi.

Il Bando Giovani promosso dalla Fondazione Comunitaria di Lodi è possibile grazie a risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo, per far diventare i giovani protagonisti nella propria Comunità e sostenere coloro che propongono iniziative a loro favore.

"La prima fase del bando si è chiusa il 5 aprile e sono arrivate 17 richieste, per iniziative che richiedono contributi pari a 112mila euro, quindi più del doppio del budget inizialmente previsto, e promuovono progetti del valore complessivo di poco meno di 300mila euro - dettagliano in Fondazione - . Potevano aderire realtà del Terzo settore e Comuni che intendevano proporre iniziative che avessero giovani come beneficiari; ma anche le associazioni di giovani che volessero promuovere progetti per i coetanei". Paola Arensi