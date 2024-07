Finisce con l’auto in un fossato. Un 27enne liberato dalle lamiere

Carambola in piena notte, nel fossato pieno d’acqua, con l’auto e rimane intrappolato nell’abitacolo. Giovane salvato dai vigili del fuoco. Un incidente ha visto coinvolto, per fortuna senza gravi conseguenze un 27enne all’1.15 di ieri alla frazione Olmo. Un’auto è improvvisamente uscita dalla carreggiata, per cause sconosciute, in via Antonio Scarampo. Dopo la sbandata, il veicolo è finito in un fossato con acqua laterale. Per il colpo subito dall’auto, il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo, senza riuscire ad aprire. Era ferito ma, per fortuna, solo in modo lieve. Per farlo uscire e affidarlo al soccorso sanitario, sono intervenuti i pompieri e presto l’incubo è finito. Il giovane, è stato accompagnato in ambulanza, per le cure del caso, all’ospedale Maggiore di Lodi. Riportava traumi da valutare ma per fortuna apparentemente non gravi. Ai rilievi hanno pensato i carabinieri di Lodi. P.A.