Maxi sequestro di oggetti a tema Halloween a Lodi. Oltre 10mila prodotti pericolosi erano già esposti nei negozi

Lodi, 30 ottobre 2024 – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lodi, in vista della prossima celebrazione di Halloween, hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali organizzati per la vendita di tutti quei prodotti tipicamente utilizzati per i festeggiamenti.

Nel corso dei controlli, in particolare presso un negozio di Lodi e uno di Zelo Buon Persico, i militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro i prodotti destinati alla vendita e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Più nel dettaglio, i Finanzieri del Gruppo Lodi hanno rinvenuto e sequestrato oltre 10.400 prodotti “non sicuri” a tema Halloween sugli scaffali pronti per la vendita. La merce infatti, è risultata non rispondente ai dettami previsti dal Codice del Consumo, poiché le etichette erano sprovviste delle informazioni minime previste dalla normativa vigente. La presenza di tali informazioni è obbligatoria per la commercializzazione dei prodotti, in quanto garantisce al consumatore la necessaria conoscenza su quanto sta comprando e, soprattutto, dà delle indicazioni certe sulla sicurezza per la salute.