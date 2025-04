Fiato sospeso sulle rive: "Il Po è quasi al colmo. Vietato l’accesso alle aree golenali"

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi)Fiato sospeso nei paesi rivieraschi del fiume Po interessati da una piena primaverile decisamente da brividi: tra ieri sera e questa mattina è previsto infatti l’arrivo del colmo con le previsioni meteo fortunatamente aggiornate al ribasso, che hanno portato ieri pomeriggio alla decisione da parte del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di non tagliare gli argini fusibili in località Berghente, tra Guardamiglio e San Rocco al Porto.

"Giovedì sera pensavamo che l’operazione dovesse essere inevitabile, tenuto conto delle notizie che arrivavano dal Piemonte dove erano caduti 550 millimetri d’acqua in 48 ore – spiega il presidente del Consorzio, Ettore Grecchi –. Poi ieri mattina abbiamo rivisto l’indicazione, dato che le misurazioni erano diverse rispetto ai calcoli effettuati in precedenza basandoci sui modelli matematici che abbiamo a disposizione. Infatti in un primo momento sembrava che l’ondata d’acqua potesse oltrepassare gli otto metri, ma ieri pomeriggio le indicazioni sono state aggiornate e dunque la piena dovrebbe attestarsi a circa 50-60 centimetri meno della soglia degli otto metri, che faceva davvero paura. La mattinata di ieri era infatti iniziata con la decisione drastica da parte del Comune di San Rocco, che aveva disposto la chiusura della strada per la località San Sisto sotto il ponte del Grande Fiume, così come aveva fatto il Comune di Guardamiglio il cui sindaco ha firmato un’ordinanza per vietare l’accesso alle aree golenali.

"Nessun allarme perché la situazione è monitorata e controllata – avvertono dall’Amministrazione comunale – Sono solo decisioni prese a scopo precauzionale". Ieri l’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) ha ribadito che il colmo arriverà tra il territorio lodigiano e il Piacentino nelle prime ore del mattino di oggi, con un valore superiore alla terza soglia di criticità. "La piena interessa le aree golenali – spiegano da Aipo – ed è quindi raccomandata la massima prudenza sia nelle zone prospicienti il fiume sia nelle attività di navigazione". Sorvegliato speciale anche il livello dell’Adda a Lodi, ingrossato senza dare però al momento particolari preoccupazioni.