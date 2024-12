Fiammata da un cavo sul tetto. Infiltrazioni d’acqua nelle case

SAN COLOMBANO (Lodi)

Cavo Enel produce una fiammata sul tetto di un’abitazione, arrivano i vigili del fuoco. La casa si salva. L’intervento, che ha tenuto impegnati i pompieri domenica sera in via San Giovanni a San Colombano al Lambro, è stato una delle presunte conseguenze delle forti precipitazioni che hanno caratterizzato la cittadina del Lodigiano nella notte tra sabato e ieri. L’intensa pioggia può infatti provocare corti circuiti. I residenti si sono subito accorti che dal cavo uscivano le fiamme e hanno dato l’allarme prima di un potenziale incendio. Il 115, arrivato con una autopompa e un’autoscala dal Comando provinciale e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, ha quindi constatato la situazione e allertato la ditta preposta. Enel ha mandato i propri tecnici per un intervento eseguito da tecnici specializzati.

Negli stessi minuti il distaccamento dei pompieri è intervenuto anche a Sant’Angelo Lodigiano, in via Monsignor Amici, per un guasto a una cabina Telecom. Anche in questo caso l’ipotesi è che sia stato il maltempo a provocare il danno, poi valutato dall’azienda per ripristinare il servizio. Allarme anche a Villanterio, nel vicino Pavese, all’incrocio tra via XI Febbraio e la Provinciale 235, per un palo dell’illuminazione pericolante. I pompieri lo hanno messo in sicurezza e non ci sono state conseguenze. Infine è arrivata anche una chiamata da Livraga per infiltrazioni di acqua dal tetto di un’abitazione in via Giovanni XXIII. In questo caso i vigili del fuoco sono arrivati dal Comando provinciale per limitare i danni.

Paola Arensi