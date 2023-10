Fiaccolata per la pace da piazza Castello

Fiaccolata per la pace, domani sera a Somaglia, organizzata dalle parrocchia di Somaglia e San Martino Pizzolano, Comune, Caritas, Scuola di Italiano Somaglia, Auser e Effatha’ Laus. Il ritrovo è alle 21 in piazza Castello. Da qui corteo verso via IV Novembre e fino a piazza del Popolo dove si terrà un breve momento di riflessione sul dramma della guerra in Palestina. A Lodi invece il 4 novembre iniziativa dal titolo “Occhio per occhio e il mondo diventa cieco“, organizzata dal “Coordinamento 5 Novembre per la Pace“. Aderiscono Anpi Provinciale, Antifa Lodi, Auser, Cgil, Cittadini contro la guerra Lodi, Emergency Lodi, Lodi Comune Solidale, Lodi Solidale, Rifondazione Comunista, Cub Lodi-Crema e Usb Lodi. M.B.