Festa e piantumazioni per i neonati nel parco dell’Isola Carolina

La pro loco di Lodi, guidata dal presidente Ettore Cattani, organizza per oggi, alle 16.30, al parco Isola Carolina di Lodi, una grande festa dedicata e bambini nati nel 2022 e appoggiata dall’amministrazione comunale. Si tratta di un evento che, prima della pandemia, veniva proposto tra l’autunno e l’inverno, al liceo Verri di Lodi. Quest’anno si è unito anche il Comune, per rispolverare, in contemporanea, la Festa dell’albero, ricordando che l’ente, come prevede la legge di Regione Lombardia, piantuma un albero, ma anche di più, per ogni nato nell’anno. E l’anno scorso, ad esempio, sono venuti alla luce 301 piccoli, "ma le piantumazioni sono state più abbondanti", assicura la vicesindaco Laura Tagliaferri. E nel pomeriggio tutti questi bimbi sono stati invitati a ritirare un diploma della pro loco e doni. "Più di un terzo dei bambini venuti al mondo, che hanno arricchito la nostra città, non sono italiani. Li vogliamo accogliere con immenso piacere. Perché, per noi, tutte le nascite vanno celebrate al meglio" insiste Tagliaferri.

Per l’occasione sarà piantumata anche una quercia che ricordi le singole piantumazioni effettuate ogni volta che un bambino è venuto al mondo. Sarà inaugurata anche una targa predisposta dalla pro loco stessa che augura ai bambini di crescere sani e forti come questo albero. "Ogni bambino che nasce è un evento meraviglioso che va sottolineato" hanno concluso ieri gli organizzatori a palazzo Broletto, durante la presentazione della manifestazione. Oggi il parco sarà un pullulare di famiglie e bambini, per trascorrere un piacevole pomeriggio in compagnia e alla presenza delle autorità locali e della pro loco che farà gli onori di casa.

P.A.