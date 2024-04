Festa della Liberazione al via in anticipo

La Festa della Liberazione non si concentra solo il 25 Aprile. Grazie al lavoro comunitario di associazioni e realtà del territorio, che fanno tutte capo al Coordinamento 25 Aprile, si potrà partecipare a eventi tra storia e ricordo.

Come ogni anno, domenica c’è il trekking partigiano in Val Tidone per rivedere i luoghi dei ribelli del Monte Lazzaro, ma è già sold out; giovedì 18 invece alle 20.45 al Teatro Alle Vigne incontro con Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei 7 fratelli fucilati dai fascisti nel dicembre ‘43. L’intervento farà da introduzione alla proiezione del film “I miei sette padri“ diretto da Liviana Davì che racconta la storia di quella strage. Il giorno dopo lo stesso evento ma al cinema Fanfulla, solo per le scuole. Il 25 tre grandi momenti. La mattina la manifestazione con le istituzioni e la posa della corona d’alloro sotto il Broletto e al Monumento ai Caduti, con il discorso del sindaco in piazza Vittoria. Dalle 16.30 concerto in piazzetta Sommariva, a Torretta, che sarà anche la tappa finale della pedalata nei luoghi storici della Resistenza, iniziativa di Ciclolodi. Il percorso di 20 chilometri parte alle 14.30 da piazzale Forni, teatro di scioperi nel ’44; prosegue in zona Chiosino, continuando poi verso Galgagnano con Cascina Cagnola. Si torna passando per il poligono col suo monumento per finire in piazzetta Sommariva. Angelo Malusardi,presidente Anpi Lodi, commenta: "Questo è un anno importante per noi, ne sono passati 80 dalla fondazione, nel 1944".

L.P.