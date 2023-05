Fermato per la terza volta alla guida senza patente

Un ventenne straniero è stato trovato per la terza volta alla guida di un’auto senza la patente. Lunedì i carabinieri di Castelleone, mentre eseguivano un normale controllo in una piazza del centro abitato, hanno notato un’auto con targa straniera sulla quale c’erano due ragazzi. L’hanno raggiunta e fermata. Il conducente ha provato a farla franca, riferendo di avere dimenticato la patente, ma il controllo tramite le banche dati ha permesso ai militari di scoprire la verità. I carabinieri hanno infatti accertato che il 20enne non era in possesso di valido titolo abilitativo alla guida e che non era la prima volta che veniva sorpreso alla guida di un’auto. Era già accaduto, infatti, a Milano nel 2022 (fermato dalla polizia locale, per lui solo una multa), a Dovera nel marzo di quest’anno (fermato dai carabinieri e denunciato). Lui nonostante tutto si é rimesso alla guida di un veicolo, ed è stato nuovamente denunciato. Sequestrata l’auto.P.G.R.