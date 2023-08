Febbre Dengue, due contagiati durante i test: scatta la disinfestazione straordinaria

Codogno (Lodi) - Gli ultimi due contagiati dal virus Dengue, un cittadino residente a Castiglione d'Adda ed uno abitante fuori regione, potrebbero essere stati punti dalla zanzara Aedes a Codogno mentre si trovavano nei pressi del poliambulatorio ospedaliero di viale Gandolfi o presso un centro salute privato di via Alberici.

Per questo motivo l'Ats ha chiesto al comune codognese di effettuare una disinfestazione straordinaria nelle due zone in questione e nei 200 metri circostanti che verrà eseguita questa notte. Per il comune si tratta solo di una azione precauzionale. Per ora i casi accertati sono sei, tutti residenti a Castiglione. E' in atto uno screening su base volontaria tramite prelievo di sangue dei cittadini castiglionesi che proseguirà, presso l'ospedale di Codogno, fino a sabato.