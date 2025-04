Lupi e caprioli investiti nel Lodigiano. Se la fauna selvatica diventa un pericolo (anche) per gli automobilisti

Lodi – Due investimenti di animali selvatici, nel Lodigiano, in due giorni, casi in aumento. Paura, nella notte tra sabato e ieri, per un capriolo probabilmente investito da un’auto. L’animale non è stato soccorso dall’investitore, ma segnalato da passanti, alle forze dell’ordine, mentre si trovava a bordo strada, in difficoltà. Si trovava a Graffignana, alle 3.10 di notte, a lato della provinciale 19. Si sono presto attivati i vigili del fuoco, arrivati con una autopompa dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, e il veterinario dell’Agenzia di tutela della salute. Fortunatamente, dopo una prima visita, l’animale si è ripreso, stava bene ed è stato liberato nelle campagne circostanti.

I vigili del fuoco hanno rimesso in libertà il capriolo

È invece andata peggio al lupo travolto da un’auto alle 19.25 del 25 aprile, a Lodi, nel quartiere San Grato, sulla via Emilia, all’altezza della ditta Varom. L’animale è morto, mentre il conducente ha riportato danni all’auto, senza per fortuna rimanere ferito.

Il 19 aprile sono stati avvistati lupi vicini alle case di Massalengo e il sindaco avvertiva: "Tenete in sicurezza gli animali domestici”. Erano, in particolare, nelle campagne tra Massalengo e Pieve Fissiraga, nella boscaglia a ridosso dell’autostrada, in branco. Sono stati filmati mentre si spostavano a 50-100 metri dall’abitato di Massalengo, a ovest del deposito comunale e di Villa Premoli. Gli esperti ribadiscono che i lupi non sono un pericolo per l’uomo, ma potrebbero diventarlo per gli animali domestici.

Un altro lupo era stato avvistato a fine marzo, vicino a una cascina, ed è fuggito nei campi di Ossago Lodigiano. Due lavoratori di San Colombano, alle 3 della notte tra domenica e lunedì, hanno avvistato un lupo mentre percorrevano le strade esterne al paese. L’esemplare, probabilmente in cerca di cibo, ma in buone condizioni, si trovava poco lontano dalla cascina Bertoline. Vagava da solo e alla vista dell’auto dei due lavoratori, si è fermato a bordo del fossato. Salvo poi scappare via.