Danni all’auto parcheggiata. Caccia agli autori del raid

Vandali in azione a Casalpusterlengo nel fine settimana, danneggiata un’autovettura. Sono sconosciuti gli autori degli atti vandalici che hanno provocato danni a privati negli scorsi giorni. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, in via Cavallotti, che si trova in pieno centro storico, i soliti ignoti hanno preso a calci gli specchietti di un’auto regolarmente in sosta. Secondo i residenti sarebbero state azioni compiute da giovani annoiati ma, al momento, non ci sono ancora ulteriori elementi che possano appurarlo. A essere bersaglio del raid è stata l’auto di un fiorista trovata con lo specchietto retrovisore del lato passeggero completamente tranciato. Al momento ai carabinieri non risultano denunce formali, ma sui social, dopo la segnalazione dell’accaduto, è scoppiata la protesta. I residenti ricordano che un episodio simile era già stato registrato anni fa e sperano che i responsabili vengano assicurati alla giustizia per arrivare ai dovuti risarcimenti. Molti lamentano anche schiamazzi e degrado nella vita, ritenuta meno sicura del passato. P.A.