Cambia l’intesa per il sottopasso di viale Borsa

Approvata la convenzione tra Comune di Codogno e Rfi per la sistemazione e manutenzione del sottopasso pedonale di viale Borsa che collega il centro col rione San Biagio. "La nuova intesa - ha chiarito in Consiglio Comunale l’assessore Luigi Mori –, cui ha lavorato anche il mio predecessore Severino Giovannini, sostituisce quella del 1962, redatta dopo che l’ex roggia Triulza era stata trasformata in sottopasso. Il testo sarà valido per 9 anni e pone a carico di Rfi l’attuale riqualificazione e la manutenzione straordinaria". Opere e lavori che servono a tenerlo in efficienza restano a carico del Comune. L’ente verserà 1.060 euro l’anno a Rfi, per 9 anni, per gli interventi che adesso Rfi si è impegnata ad eseguire, tra cui l’impermeabilizzazione, il ripristino delle porzioni ammalorate. "Per le due rampe che non fanno parte della convenzione, si sta cercando un accordo con un operatore privato, per garantire l’intervento – ha aggiunto –. Dobbiamo solo risolvere un problema relativo alla linea elettrica che alimenta il semaforo del viale i cui cavi passano sotto il tunnel e poi diremo a Rfi che i lavori potranno scattare in sicurezza. L’obiettivo è finire entro settembre". Durante il cantiere i pedoni saranno dirottati in viale Duca D’Aosta. Maria Cristina Baggi del Pd ha chiesto di rendere più agibili entrambi i marciapiedi di viale Duca D’Aosta "soprattutto nel caso in cui i lavori si protrarressero oltre la ripresa delle scuole". "Monitoreremo" ha assicurato il sindaco. Convensione approvata con l’astensione della minoranza (Pd e Azione). P.A.