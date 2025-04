Fiaccola olimpica il 16 gennaio. Diciassette tedofori e sosta in piazza

Diciassette tedofori, tre chilometri e 600 metri di percorso, 500 metri di corteo: sono le principali caratteristiche dell’evento che caratterizzerà il 16 gennaio del 2026 a Codogno, città che sarà protagonista del passaggio in pieno centro della fiaccola olimpica dell’edizione dei giochi invernali di Milano-Cortina. L’accordo col comitato organizzatore era già stato siglato alcuni giorni fa ma ieri mattina il sindaco Francesco Passerini ha definito ufficialmente il percorso che non toccherà la circonvallazione, come era stato definito in un primo momento, ma attraverserà il “cuore“ della città.

La torcia, infatti, proveniente da Pavia e diretta a Piacenza, arriverà alle porte di Codogno attorno alle 16.45: in viale Da Vinci inizierà la staffetta dei tedofori che percorrerà un tratto di viale Trieste per poi immettersi in via Vittorio Emanuele, sbucare in piazza XX Settembre, attraversare via Roma ed uscire verso San Fiorano percorrendo via Pallavicino. Tutto il percorso di poco più di tre chilometri e mezzo sarà coperto in 45 minuti circa. Sarà prevista una sosta in Piazza Cairoli.

Si tratta di un evento eccezionale per dare lustro e visibilità alla città, ribadiscono da palazzo. M.B.