Fatale a ciclista lo scontro con un’auto

È morto ieri sera in ospedale, per le conseguenze dell’incidente stradale successo in mattinata. Ermes Del Bò, 75 anni, di Pavia, ieri mattina verso le 9.30 stava pedalando sulla sua bici da corsa sulla Statale 617 Bronese, a Pavia chiamata anche Tangenziale Est pur essendo una strada a doppio senso di marcia e sulla quale possono regolarmente transitare anche le biciclette. Il ciclista viaggiava in direzione Est, verso il Bivio Vela. Nella stessa direzione di marcia è arrivata anche la Nissan Micra, guidata da un trentottenne residente a Vistarino, che lo ha investito. La dinamica dell’incidente è ancora in fase d’accertamento da parte della Polizia locale di Pavia, che dopo il decesso del 75enne in ospedale procede per omicidio stradale colposo. L’automobilista avrebbe riferito di essersi trovato davanti all’auto il ciclista all’improvviso e di non essere riuscito a evitarlo, ma non è chiaro se lo stesse superando o se la bicicletta abbia scartato improvvisamente verso al centro della carreggiata. Il ciclista è stato portato in ospedale in condizioni gravi poi peggiorate, fino alla morte.S.Z.