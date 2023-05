Fare educazione civica con una sfida sul web

Tutto è iniziato nel giugno del 2022, quando la Dirigente Maria Teresa Lopez e i docenti della Secondaria di Primo Grado hanno aderito al progetto nazionale che propone agli studenti un nuovo metodo per l’apprendimento dell’Educazione Civica.

Una proposta innovativa perché non prevede l’utilizzo dei libri di testo ma si basa solo sulla visione di filmati a cura di esperti, incaricati dall’associazione ideatrice del format. La classe 2^ C, insieme ad altre sei dell’Istituto, dal mese di ottobre ha cominciato a seguire le lezioni caricate su una piattaforma specifica, per apprendere contenuti di vario genere preparandosi alla gara interna all’istituto, prevista per il mese di febbraio.

Vari e interessanti gli argomenti trattati: Costituzione, diritti e doveri, sicurezza in rete, sana alimentazione, bullismo e cyberbullismo, Agenda 2030, cambiamenti climatici, Unione Europea, educazione alla salute, e tanto altro ancora. Insomma, tutti argomenti previsti dalla normativa sull’insegnamento dell’Educazione Civica introdotto nel 2020, che risulta suddiviso in tre settori: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale.

Quali vantaggi ha presentato il progetto? Così rispondono i ragazzi: "Le videolezioni, caricate in piattaforma, si possono ascoltare eo vedere ovunque, anche dal cellulare", affermano Emma, Giovanni, Francesco e Leonardo. "Le spiegazioni sono state chiare anche grazie a un’infografica semplice ed efficace", aggiunge Camilla. "I filmati erano sintetici, quindi hanno facilitato la produzione di appunti personali e il ripasso immediato dell’argomento", concludono Andi, Luca e Virginia.

Dopo aver studiato con la supervisione dei docenti, è arrivato il grande giorno della gara per selezionare la Nazionale d’istituto, composta dai migliori 25 alunni sui circa 150 partecipanti. Era il 22 febbraio e tutte le classi iscritte si sono cimentate in un test a scelta multipla on line, di trenta minuti, su tutti gli argomenti affrontati nelle videolezioni. A fine marzo le Nazionali delle scuole italiane iscritte al progetto si sono affrontate nella finale e il nostro istituto ha avuto la grande soddisfazione di collocarsi nella Top Ten delle 128 scuole secondarie di primo grado partecipanti.

L’iniziativa è risultata particolarmente stimolante perché ha alimentato un sano spirito di competizione che ci ricorda quello degli sport olimpici, la cui tradizione risale all’antica Grecia. "La nostra scuola è molto attiva nel campo dell’educazione civica", ha dichiarato la Dirigente Scolastica M. Teresa Lopez, "infatti ogni anno proponiamo agli studenti incontri con le Forze dell’Ordine, concorsi ed eventi sul bullismo, interventi di specialisti nel campo del diritto sui temi della legalità e della giustizia. Aver introdotto questa competizione è stata un’occasione in più per far comprendere ai ragazzi l’importanza delle questioni in gioco".