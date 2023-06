Week-end 1 luglio: bollino giallo e rosso sulle autostrade. Le previsioni sul traffico e gli autovelox

Iniziano i primi grandi spostamenti in auto per le vacanze estive. I turisti in arrivo dal Nord Europa “caleranno” sul Nord Italia nel weekend dell’1 luglio diretti nelle località di mare del centro-sud, nelle città d’arte o verso gli amatissimi laghi Garda, Lario e Maggiore. Allo stesso tempo, in questo fine settimana, iniziano le ferie per il sempre maggiore numero di italiani che preferisce trascorrerle a luglio piuttosto che ad agosto. Ecco perché dalle prossime ore sono prevedibili code e disagi tanto alle frontiere quanto nelle principali direttrici verso le destinazioni marittime.

Ma andiamo con ordine, partendo dalle previsioni sulle code diramate da Autostrade per l’Italia relative a cantieri, chiusure già programmate o eventi straordinari nelle prossime ore, a prescindere dall’aumento del volume di traffico dovuto ai “vacanzieri”.

A4 Milano-Brescia

- Coda tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa dalle ore 19:00 alle ore 21:00 di venerdì 30 giugno per il concerto di Travis Scott all’Ippodromo La Maura che comperterà code in direzione Est sulla stessa tratta dalle 23 fino all’1 di notte.

A8 Milano-Varese

- Coda tra Milano Nord e Nodo A8/A4 Torino-Trieste dalle ore 19 alle ore 21 del 30 giugno e dalle 23 fino all’1 di notte sempre per il concerto di Travis Scott

Traffico intenso

Le giornate di sabato 1 luglio e domenica 2 luglio saranno caratterizzate da traffico intenso (bollino giallo) e traffico intenso con criticità nella fascia pomeridiana e serale (bollino rosso). Nessun bollino nero

Divieto circolazione mezzi pesanti

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di sabato 1° luglio dalle ore 08:00 alle ore 16:00, mentre per domenica 2 luglio nella fascia oraria compresa tra le 07:00 e le ore 22:00.

Previsioni meteo

Sabato 1° luglio il maltempo insisterà sulle regioni nord-orientali, centrali e parzialmente su quelle meridionali. Domenica 2 è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche con instabilità pomeridiana nelle zone interne, specie montuose, del nostro Paese. La ventilazione risulterà moderata dai quadranti settentrionali con conseguente calo delle temperature, anche sensibile nella giornata di venerdì, in risalita sabato al nord e domenica al centro.

Come restare aggiornati

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

Autovelox

Attenzione come sempre agli autolelox: qui potete trovare le postazioni mobili della Polstrada sulla rete lombarda. Qui le postazioni fisse sulle autostrade italiane, infine qui le postazioni fisse sulla rete stradale ordinaria-