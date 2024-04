Fa acquisti con bancomat rubati. Un ventottenne finisce nei guai

Le rubano l’auto mentre carica la spesa, nella vettura c’è la sua borsa con due bancomat, che poi qualcuno utilizza per acquisti ma viene immortalato dalle telecamere, riconosciuto dai carabinieri e denunciato. È finito nei guai un pregiudicato di 28 anni. La vicenda ha visto, ai primi di marzo, una donna fare acquisti in un supermercato di Castelverde. Mentre stava riponendo la merce comprata in auto, qualcuno le ha rubato la vettura che aveva all’interno la borsa con effetti, chiavi, documenti e due bancomat. Lei ha denunciato il furto e in giornata l’auto è stata ritrovata a Cremona, ma senza la borsa. Qualche giorno dopo la donna ha scoperto che con i suoi due bancomat qualcuno ha fatto spese, acquistando merce per oltre 2.500 euro. Nuova denuncia e i carabinieri si sono recati nei negozi dove sono stati fatti gli acquisti: le telecamere hanno immortalato l’acquirente, conosciuto dai carabinieri che in breve l’hanno identificato; nei negozi senza telecamere i militari hanno presentato una foto alle cassiere che hanno riconosciuto il cliente. Di lì la denuncia per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. P.G.R.