Ex regno del divertimento Riconversione del Majorca Al Comune 500mila euro

di Mario Borra

Ammontano a circa 500mila euro i benefit economici che il Comune di Codogno incasserà dall’operazione di riconversione in supermercato dell’ex dancing Majorca il cui progetto è già pronto mentre la convenzione tra società proponente e il Comune è in fase di attuazione. Circa 200mila euro arriveranno a scomputo di oneri mentre gli altri si tradurranno in opere compensative. Restano da limare i dettagli visto che l’amministrazione municipale ha messo sul piatto diverse richieste tra cui la sistemazione della pista ciclabile di fronte alla vecchia discoteca oggi in completo degrado (dalla rotonda dell’ipermercato Famila fino all’ingresso dell’Itas) e un percorso verde che, partendo dal Majorca, possa arrivare direttamente al campo sportivo Zinghetto al rione San Giorgio.

C’è anche una formale richiesta di salvare la storica insegna del locale, inaugurato nel 1971, dove fecero tappa artisti del calibro di Mal, New Trolls, Ricchi e Poveri, Dik Dik, Pooh, Patty Pravo, Banco del Mutuo Soccorso, ma anche attori come Gino Bramieri e Rock Hudson, per poterla collocare come ricordo nel parcheggio da 265 posti auto del nuovo supermercato che sarà targato marca Basko. Sul nuovo insediamento, recentemente si sono scatenate le proteste del movimento Forza del Popolo che ha raccolto le firme in piazza.