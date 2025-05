Escrementi di topi alla Pascoli di Lodi: bimbi trasferiti in un’altra aula

Lodi, 22 maggio 2025 – Un sospetto ritrovamento di escrementi, simili a quelli di roditori, sul davanzale di una finestra, ha portato all’immediato intervento della dirigenza scolastica alla scuola primaria Pascoli di Lodi. L’episodio, definito “sporadico” dalla preside Maria Carmela Riganò, ha spinto la scuola a spostare temporaneamente una classe, in un’altra aula, per consentire verifiche e sanificazioni straordinarie.

Il ritrovamento e l’intervento

L’allarme è scattato dopo che il personale scolastico ha notato i presunti escrementi su una finestra al primo piano dell’edificio, affacciata su un’area verde. L’istituto ha prontamente avvisato il Comune, proprietario dell’immobile, e il responsabile della sicurezza, dando il via a un controllo approfondito.

“Abbiamo proceduto alla rimozione di arredi, libri e ispezionato ogni angolo della scuola – spiega la dirigente – senza però trovare altri segni della presenza di roditori, ad eccezione di quanto visto sulla finestra lasciata aperta per arieggiare. È possibile che un topolino sia entrato e poi uscito”.

Le procedure

I tecnici comunali sono intervenuti più volte (grazie anche all’interessamento di Laura Tagliaferri, vicesindaco e assessore all’Istruzione) e continueranno i sopralluoghi, compreso uno in programma il 23 maggio 2025. Anche l’uso di prodotti specifici per attrarre roditori non ha dato esito. Nel frattempo, in via precauzionale, la classe prima è stata spostata nell’aula di informatica, senza che la didattica subisse interruzioni. “Ai bambini è stato semplicemente detto che servivano lavori in aula – precisa la preside – così da non allarmarli inutilmente”.

I tempi

“Non possiamo confermare con certezza che si trattasse di escrementi di topo, ma per prudenza abbiamo seguito tutti i protocolli di verifica e sanificazione – conclude Riganò –. Credo si sia trattato di un caso isolato. Se non emergeranno criticità, lunedì i bambini potranno rientrare nella loro aula”.