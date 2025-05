Stangata sulle rette del nido . Protesta davanti al Municipio

"La retta di mio figlio passa da 423 euro al mese a 711 euro per lo stesso periodo senza contare che occorre tirar fuori cinque euro al giorno per la mensa. Un vero e proprio salasso. E per chi ha due figli? I costi diventerebbero insostenibili". È una delle voci di una delle circa venti tra mamme e papà dei piccoli frequentanti l’asilo nido di via De Gasperi che, ieri attorno alle 18, si sono riunite (alcune anche con i figli al seguito) sotto i portici del municipio di piazza del Popolo per fare il punto della situazione e per salire successivamente in aula consigliare dove, alle 18,30, era in programma la seduta del Consiglio.

"Pagheremo il doppio e la circostanza è inaccettabile. Il nuovo regime della tariffa dovrebbe entrare in vigore già da domani. Una persona normale con un lavoro normale e con un mutuo da pagare alla fine si trova senza soldi. Ci state mettendo con le spalle al muro". Per le mamme, che hanno inscenato una protesta clamorosa, la situazione è quanto più inaccettabile perchè si tratta di una decisione arrivata a ridosso delle iscrizioni "quando per tante famiglie non è più possibile cercare alternative meno costose". Il Comune avrebbe suggerito di ricorrerre al bonus nido per alleggerire la batosta. Una volta in Consiglio comunale, quando la minoranza ha chiesto delucidazioni, i genitori si sono alzati mostrando tre cartelli. "Le famiglie vanno aiutate, non punite", era uno degli slogan.

Mario Borra